Двухпалубная яхта загорелась у Крестовского острова в Петербурге

Двухпалубная яхта загорелась на Крестовском острове в Петербурге Фото: соцсети

На Крестовском острове в Санкт-Петербурге загорелась и пошла ко дну элитная двухпалубная яхта. К данному моменту информации о пострадавших нет, на месте работает 7 единиц техники МЧС и 32 человека личного состава.

“Правоохранители организовали проверку из-за возгорания яхты на Петровской косе в Северной столице, случившегося во второй половине дня, 17 августа”, — сообщает “КП-Питер” со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По предварительным данным транспортной прокуратуры, причиной возгорания мог стать неисправный генератор. Также ведомство оценит исполнение законодательства о безопасности судоходства и установит все обстоятельства происшествия.

Напомним, недавно в Петербурге на реке Мойка произошел подобный случай – тогда в ночь на 12 августа загорелся катер, а небо над рекой затянули густые клубы дыма от уничтоженных за считанные минуты пластиковых перекрытий катера.