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НовостиЭкономика17 августа 2023 18:29

Россиянам рассказали о наиболее оптимальном периоде для открытия вклада

Экс-глава ЦБ Дубинин заявил, что не ждет роста доходности вкладов осенью 2023
Роман ПОЛОСИКОВ
Россиянам рассказали о наиболее оптимальном периоде для открытия вклада

Россиянам рассказали о наиболее оптимальном периоде для открытия вклада

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший председатель Банка России Сергей Дубинин, что сейчас хорошее время для открытия вклада, если у человека есть свободные деньги, которые не понадобятся в ближайшее время. Этим он поделился в беседе с «Газетой.Ru».

— У регулятора не будет повода ужесточать денежно-кредитную политику, а российские банки уже заложили все возможные варианты в текущее повышение ставок, — подчеркнул специалист.

Сейчас наиболее привлекательными для вложения в рублевые депозиты, поскольку некоторые кредитные организации подняли ставку до 14 процентов годовых. Также есть предложения по депозиту под 11,5 процента, а у накопительных счетов процент составит 12,5 годовых. Об этом рассказали «Известия».

Для экономиста Евгения Надоршина, решение ЦБ о повышении ключевой ставки стало удивлением, как и для всего рынка. Эксперт подчеркнул, что это стало попыткой стабилизировать нынешнюю ситуацию в российской экономике. Эти слова специалиста опубликовали на портале «Царьград».