Россиянам рассказали о наиболее выгодных вложениях во время скачков рубля Фото: Shutterstock

Чтобы сохранить и преумножить свои сбережения на фоне скачков национальной валюты, стоит присмотреться к акциям и депозитам, а также золоту. Такие советы дал экономист Константин Церазов в беседе с «Газетой.Ru».

— В условиях высоких ставок золото может показывать слабую динамику, считает эксперт. Церазов прогнозирует, что к концу года долларовая цена золота вырастет лишь на 2,5%, а с учетом возможной стабилизации курса рубля, рост рублевой стоимости золота будет незначительным, — добавил Церазов.

Инвестиционный эксперт Елена Дроздова подчеркнула, что любые инвестиции стоит начинать с определения цели финансирования и оценки своей жизненной ситуации. Уже после этого стоит определяться с тем, в какие инструменты стоит вкладываться. Эти ее советы опубликовали «Известия».

Также сейчас стоит следить за курсами евро и доллара, поскольку Центробанк России может принять и дополнительные меры для укрепления национальной валюты, которые уже обсуждаются. Этим поделился инвестиционный стратег Сергей Суверов в беседе с RT.