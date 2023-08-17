Назван характерный образ жизни долгожителей Фото: Shutterstock

Чаще всего у долгожителей можно выделить схожи черты их образа жизни. Обычно они много двигаются, но не ради спорта, а в обычном жизненном ритме. Некоторые из них могут проходить ежедневно от 30 до 35 километров. Об этом рассказал гериатр Антон Наумов в беседе с «Лентой.ру».

— Вторая особенность — разнообразное и умеренное питание с преобладанием растительной пищи. Обычно долгожители потребляют около 1800-1900 килокалорий в день, — подчеркнул специалист.

Про пользу физической активности для здоровья рассказала и специалист Ирина Кулишенко, по словам которой, двигательная активность даже около пяти-семи часов в неделю — оптимальна для организма. Эти ее слова опубликовали на портале RT.

Кардиолог Константин Иванов напомнил, что наиболее важно уделять внимание своему давлению, тем более после 40 лет. Большую роль в его стабилизации и урегулировании играют именно физические нагрузки. Наиболее полезными будут аэробные упражнения, поскольку они насыщают кровь кислородом. Об этом рассказали на сайте телеканала «360».