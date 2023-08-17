Лукашенко заявил, что ввод “Вагнеровцев” в Белоруссию не был постановкой Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отправка подразделения “Вагнер” на территорию республики была не постановкой, а вынужденной мерой для снижения напряженности.

“Только безумцы могут сказать, что это была постановка. Это я предложил. Это не Путин предложил. Это было мое предложение, чтобы погасить этот мятеж”, — заявил он в интервью украиной журналистке Диане Панченко.

Также Лукашенко добавил, что не обсуждал с российским лидером вопрос размещения в Белоруссии лидера “Вагнера” Евгения Пригожина, поэтому данное решение нельзя называть постановочным с якобы целью выявить предателей и одновременно передислоцировать боевое подразделения для каких-либо дальнейших боевых действий.