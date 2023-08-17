Суд арестовал Американца, задержанного по делу о взятке помощнице Дворковича

Американца, проходившего по делу о взятке помощнице Дворковича, арестовали за шпионаж Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лефортовский суд Москвы назначил уроженцу России, гражданину США Джину (Евгению) Спектору меру пресечения в виде заключения под стражу. Американец подозревается в шпионаже.

“Судом удовлетворено ходатайство следствия о заключении под стражу гражданина США Спектора по обвинению по ст. 276 (шпионаж) УК РФ”, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

Суд не стал раскрывать суть предъявленного гражданину США обвинения, однако известно, что Спектор осужден по делу о взятке экс-помощнице бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича.

Американец родился и вырос в Ленинграде, однако позже переехал в Соединенные Штаты и получил американское гражданство. При этом Спектор занимал должность председателя совета директоров группы компаний “Медполимерпром”, которые занимаются производством лекарств от онкологических заболеваний.

Спектор был арестован как подельник при передаче взятки бывшей помощнице Аркадия Дворковича и получил приговор в виде лишения свободы на 3,5 года.