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НовостиОбщество17 августа 2023 20:57

Роспотребнадзор: десять подростков госпитализированы в Сочи после сауны

Спортсмены отравились парами хлора
Мария ПАВЛОВА
В Сочи группа спортсменов-подростков отравилась хлором в бассейне санатория.

В Сочи группа спортсменов-подростков отравилась хлором в бассейне санатория.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подростки из Москвы отравились парами хлора и попали в больницу после посещения бассейна в сочинском санатории. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в четверг 17 августа.

Сообщается, что речь идет о санатории в Лазаревском районе Сочи.

«Подростки после посещения бассейна почувствовали удушье и недомогание. В результате чего все дети доставлены в лечебное учреждение в состоянии средней степени тяжести с диагнозом: «Отравление парами хлора», - сообщается в Telegram-канале ведомства.

В прокуратуре уточнили, что угрозы жизни детей нет. Прокуратура проводит проверку, к которой привлечены специалисты Роспотребнадзора. Взяты пробы воды.

Тем временем в Роспотребнадзоре сообщили, что от отравления пострадали не менее десяти юных спортсменов.

Тем временем 14-летняя девочка отравилась алкоголем на детской площадке в Петербурге.

Также сообщалось, что во Владимире зафиксировано массовое отравление. У 17 человек - острая кишечная инфекция. Все они посетили один из пунктов общественного питания. По предварительной информации все отравившиеся ели шаурму.