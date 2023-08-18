РИА Новости: военные ВСУ минируют тела погибших сослуживцев при отступлении

Украинские военные перед отступлением минируют тела своих погибших сослуживцев. Фото: REUTERS

Украинские военнослужащие заминировали тела погибших сослуживцев перед тем, как отступить. Это произошло в населенном пункте Новоселовское в Луганской Народной Республике, пишет в РИА Новости со ссылкой на заместителя командира батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа.

«Сами украинские военнослужащие минируют не только подвалы и дома, в которых сидели в Новоселовском, но и трупы», - рассказал замкомандира батальона с позывным «Птичка».

По словам «Птички», мины под телами погибших оставляют иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ, или украинские военнослужащие.

Напомним, в 2022 году под Херсоном нашли пыточную камеру с заминированным телом замученного националистами человека.

Также сообщалось, что росгвардейцы обнаружили заминированные тела украинских военных под Харьковом.

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