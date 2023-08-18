Украинцев призвали готовиться к отключениям электричества зимой Фото: Иван МАКЕЕВ

Зимой на Украине возможно отключение электричества на длительный период даже без каких-либо ракетных ударов по инфраструктуре. Об этом сообщил эксперт в области энергетики Юрий Корольчук.

«Даже если не будет ударов - все равно будут отключения. Если будет теплая зима - без ударов будет так же, как и год назад», - приводит украинское СМИ UBR.ua слова эксперта, который предупредил что отключать электричество могут и на восемь, и на десять часов.

Напомним, в конце июля этого года Минэнерго Украины заявило о перебоях с электричеством в нескольких областях. Как писал сайт KP.RU, по данным ведомства, света нет в Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. При этом в ведомстве заявили, что генерации электричества в стране достаточно