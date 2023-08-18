Народный фронт разработал приложение «Радар» для сообщения о беспилотниках и ЧС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Народный фронт представил приложение «Радар», который поможет гражданам узнать о возможной чрезвычайной ситуации или беспилотниках.

«Если пользователь приложения заметит подозрительные объекты ... он может просто открыть приложение, расположить свой телефон по направлению движения объекта и выбрать, что он увидел, и нажать кнопку "Сообщить"», - рассказали в ходе презентации, уточнив, что сигнал будет направлен к ответственным службам для проверки, а также принятия мер.

Как заявил руководитель исполкома ОНФ Михаила Кузнецова, данное приложение поможет «моментально сфотографировать пролетающий объект», после чего эти данные передадут в Министерство обороны РФ.

По его словам, люди сами обратились с желанием помочь, после чего было принято решение попробовать создать подобное приложение, поскольку противник «выбрал стратегию террористических атак».

«Как написано в учебниках времен Великой Отечественной войны: "если не получается на фронте – бей по тылам". Ровно это и делает наш противник», - добавил руководитель исполкома.

Приложение «Радар» можно установить на смартфоны системы Android, а для скачивания оно доступно на площадках GooglePlay и RuStore.