Антиматериальную винтовку «Астарта» представили на форуме «Армия-2023» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Часть «Ростеха», холдинг «Высокоточные комплексы», представил на международном форуме «Армия-2023» новую российскую снайперскую винтовку «Астарта», входящую в класс антиматериального оружия. Сообщается, что она превосходит свой американский аналог, Barrett M82, сразу по нескольким показателям, при одинаковой стоимости производства, пишет агентство РИА Новости.

«Сегодня впервые представлена широкой публике наша новая антиматериальная винтовка калибра 12,7 миллиметра "Астарта". По оценке наших специалистов, винтовку можно по совокупности характеристик назвать убийцей известной американской винтовки в этом классе Barrett M82», - заявил представитель холдинга.

Антиматериальными такие винтовки называют за крайне высокую поражающую мощь, которая позволяет уничтожать лёгкую боевую технику, а также простреливать большую часть сооружений.

«Астарта» превосходит западную винтовку в точности (разброс со 100 метров составляет 1,5 сантиметра, против 6 сантиметров у Barrett), проще и удобнее в производстве, значительно легче, и имеет автоматический режим огня.

Ранее KP.RU сообщил, что показывают на форуме «Армия-2023», и какая программа ждёт посетителей мероприятия.