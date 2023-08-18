Русскому географическому обществу исполнилось 178 лет

Русское географическое общество празднует 178-летие Фото: пресс-служба Российского географического общества

Русскому географическому обществу (РГО) 18 августа 2023 исполняется 178 лет. Будучи одним из старейших географических обществ во всем мире, на протяжении долгих лет РГО способствует популяризации географии, а также сохранению исторического и культурного наследия России.

В этот же день празднуется и День географа — профессиональный праздник специалистов, которые связаны с географическими специальностями и науками. В России начали отмечать этот праздник с 2020 года.

В данный момент РГО объединяет 27 800 членов не только в России, но и за рубежом. По всей стране открыто 87 региональных отделений, а в ряды общество постоянно привлекается молодое поколение и уже существует более ста молодежных клубов внутри страны и за ее пределами.

Председателем Попечительского Совета Русского географического общества с 2009 года стал Президент России Владимир Путин, а Президентом РГО — глава Минобороны Сергей Шойгу. В этот значимый день они направили в адрес Русского географического общества поздравления.

— Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём географа. Глубоко символично, что этот замечательный праздник мы отмечаем 18 августа — в день основания в 1845 году Русского географического общества. За минувшее время РГО сыграло поистине уникальную роль в развитии в нашей стране географии, климатологии, метеорологии, других смежных наук, организовало масштабные экспедиции для исследования малоизученных регионов планеты, многое сделало для широкого народного просвещения, — заявил глава государства.

Председатель Попечительского Совета РГО Владимир Путин Фото: REUTERS

Владимир Путин заявил, что общество открыло миру имена выдающихся российских ученых, мореплавателей и путешественников, заложивших традиции самоотверженного служения Отечеству.

— Дорогие коллеги, друзья и единомышленники! Русскому географическому обществу исполняется 178 лет. За это время в жизни Общества произошло много масштабных и важных событий, которые сыграли значительную роль в судьбе нашей страны, предопределили ее развитие и положение во всём мире, — говорится в поздравлении Сергея Шойгу.

Президент РГО Сергей Шойгу Фото: REUTERS

Он подчеркнул, что история РГО неотделима от истории всей страны, а все причастные к обществу сформировали его уникальность. В сообществе географических и смежных наук характерно царит атмосфера здорового авантюризма, а также жажда открытий и научного творчества.

В заключении Сергей Шойгу пожелал РГО уверенности в своих силах, ярких эмоций и много захватывающих путешествий. Также он отметил, что членам общества необходима настойчивость и упорство в научных исследованиях.