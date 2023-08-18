Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 220 бойцов на Донецком направлении Фото: REUTERS

За сутки Вооруженные силы Украины потеряли до 220 человек убитыми и ранеными на Донецком направлении. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Потери противника составили до 220 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 3 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, — заявил Конашенков.

Также удалось уничтожить гаубицу Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Помимо этого российским войскам удалось пресечь три атаки украинских подразделений. В районе Дзержинска, Дылеевки и Новопокровского в ДНР было уничтожено три пункта боепитания ВСУ.

Днем ранее сообщалось, что потери ВСУ на Донецком направлении составили до 310 бойцов. Российские военнослужащие отразили четыре атаки противника и уничтожили несколько единиц военной техники.