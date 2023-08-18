МИД РФ: попытки Киева ударить по Москве подтверждают преступную суть режима Зеленского Фото: Михаил ФРОЛОВ

МИД России заявил, что регулярные атаки киевского режима по гражданским объектам на территории Российской Федерации показывают террористическую сущность украинских властей.

“Очередное подтверждение преступной сущности режима В.Зеленского – его попытка ударить по центру Москвы сегодня ночью. Благодаря слаженной работе ПВО жертв и значительных разрушений удалось избежать”, — следует из сообщения на сайте МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Россия сделает все необходимое для привлечения всех “нацистских карателей” к заслуженной ответственности. Также МИД призвал украинских военных, понимающих террористическую сущность киевского режима, направить оружие против действующей власти или сдаться в российский плен.

“В этих случаях достойное гуманное отношение ко всем гарантируется”, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее глава "Фонда наследия" Кевин Робертс отмечал, что попытки Киева нанести удары по территории России доказывают роль Украины в этом конфликте: она не защищает свой суверенитет, а выступает как агрессор.