В Екатеринбурге от ножевого ранения в драке погиб аспирант УрФУ из Габона

В Екатеринбурге от удара ножом в драке погиб аспирант УрФУ из Габона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в пьяной драке убили 32-летнего аспиранта Уральского Федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили.

“Утром 18 августа в Екатеринбурге убили 32-летнего аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили. <...> Известно, что африканца ранили ножом во время драки на улице Малышева”, — сообщает “КП-Урал” со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснение всех обстоятельств произошедшего, однако, по предварительной информации, Нджелассили в тот вечер был пьян.

Аспирант занимался научной деятельностью на кафедре экономики, а также выступал на любительских турнирах по футболу. В УрФУ уже выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, недавно в Екатеринбурге произошло другое резонансное убийство – 17-летнюю студентку после распития спиртного убил ее же молодой человек из-за ревности.