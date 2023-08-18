Что случилось за день: главные события 18 августа, фото: Объясняем.рф

Кабмин РФ утвердил список выходных и праздничных дней на следующий, 2024 год. Согласно документу, россияне будут отдыхать 118 дней в общей сложности, при этом новогодние праздники продлятся с 30 декабря по 8 января, а весенние выходные в сумме займут 10 дней, с перерывами.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина уже отправляет в бой последние резервы. При таких раскладах, если Киев не признает поражение, Зеленский уже скоро потеряет Одессу.

Глава российского ЦИК Элла Памфилова назвала западный тип демократии неподходящим для России, так как это будет «власть меньшинства». Также она отметила, что выборы - очень дорогой процесс, но он попросту необходим.

Тем временем во Владимире 56 человек отравились шаурмой, среди них 13 детей. У всех пострадавших была выявлена сальмонелла, причём приобретались продукты быстрого питания в разных точках, в разных частях города.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова официально обратилась к военнослужащим ВСУ, призвав их либо сдаться в плен, либо обратить оружие против преступного киевского режима.

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