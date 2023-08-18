Хирург Хачатрян написал заявление в полицию на экс-жену футболиста Мамаева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скандально известный пластический хирург Вардан Хачатрян обратился в полицию с заявлением на Алану Мамаеву. По мнению врача, экс-супруга футболиста Павла Мамаева опорочила его честь и достоинство. Об этом сообщило издание Starhit.

История началась еще в прошлом году, когда несколько девушек обратились к Мамаевой за помощью. По их словам, Хачатрян во время операций домогался до них. Тогда бывшая жена футболиста описала их рассказы в своих социальных сетях. Помимо этого, она обратилась в прокуратуру, обвинив пластического хирурга в домогательствах.

В свою очередь, Хачатрян считает, что Мамаева распространяет недостоверную информацию. Также он полагает, что блогер находится в сговоре с девушками, которые пожаловались на домогательства.

Ранее Мамаева ответила Виктории Боне на ее обвинения в том, что бывшая жена футболиста стала жертвой пластических хирургов. Она напомнила, что Боня не раз делала операции у Хачатряна, который домогался до пациенток. По словам Мамаевой, в отношении хирурга расследуется уголовное дело из-за этого.