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НовостиЗвезды18 августа 2023 15:33

Хирург Хачатрян написал заявление в полицию на экс-жену футболиста Мамаева

Ранее блогер обвинила его в домогательствах в отношении пациенток
Екатерина КОСОБОКОВА
Хирург Хачатрян написал заявление в полицию на экс-жену футболиста Мамаева

Хирург Хачатрян написал заявление в полицию на экс-жену футболиста Мамаева

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скандально известный пластический хирург Вардан Хачатрян обратился в полицию с заявлением на Алану Мамаеву. По мнению врача, экс-супруга футболиста Павла Мамаева опорочила его честь и достоинство. Об этом сообщило издание Starhit.

История началась еще в прошлом году, когда несколько девушек обратились к Мамаевой за помощью. По их словам, Хачатрян во время операций домогался до них. Тогда бывшая жена футболиста описала их рассказы в своих социальных сетях. Помимо этого, она обратилась в прокуратуру, обвинив пластического хирурга в домогательствах.

В свою очередь, Хачатрян считает, что Мамаева распространяет недостоверную информацию. Также он полагает, что блогер находится в сговоре с девушками, которые пожаловались на домогательства.

Ранее Мамаева ответила Виктории Боне на ее обвинения в том, что бывшая жена футболиста стала жертвой пластических хирургов. Она напомнила, что Боня не раз делала операции у Хачатряна, который домогался до пациенток. По словам Мамаевой, в отношении хирурга расследуется уголовное дело из-за этого.