Российские войска уничтожили остатки ВСУ в Казачьих Лагерях в Херсонской области

РИА Новости: российские войска уничтожили остатки ВСУ в Казачьих Лагерях Фото: Александр КОЦ

Штурмовые отряды ВС России завершили зачистку района Казачьих Лагерей от украинских военных, левый берег реки Днепр находится под полным контролем российских войск, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

“В районе Казачьих Лагерей подразделениями группировки "Днепр" полностью ликвидированы остатки украинских боевиков и наемников, левый берег контролируется подразделениями ВС России”, — приводит агентство слова своего собеседника.

Уточняется, что украинские войска продолжают попытки высадить группы десанта в этом районе, однако ВС России успешно отбивают эти атаки при помощи артиллерии, а над всем районом ведется круглосуточная аэроразведка.

Также источник РИА Новости сообщает, что российские артиллеристы “пристреляли” правый берег Днепра и просто не дают ВСУ начать новые десантные операции, из-за чего Киев начал обстрел жилых кварталов на другом берегу “в отместку за свой провал”.