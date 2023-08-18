«Стало еще хуже»: экс-солист «Челси» Роман Архипов рассказал о музыкальной индустрии США Фото: из соцсетей

Бывший солист группы «Челси» Роман Архипов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что еще во время гастролей в Соединенных Штатах он застал момент умирания американской рок-музыки. При этом, по его мнению, сейчас ситуация еще хуже, и уже не только в роке.

— Вспомните 80-е, 90-е — тогда США диктовали всю массовую культуру, весь мир слушал и обожал то, что исполняют американские артисты. В наши дни американский рынок стал ориентироваться на внутреннюю культуру — появилось, например, много рэпа и много исполнителей, которых мы во многом не понимаем, — рассказал Архипов.

Также в последнее время появляются скандальные новости от звезд американской эстрады. Так например муж поп-дивы Бритни Спирс актер Сэм Асгари подал на развод спустя 14 месяцев брака. При этом в СМИ заявляют, что на это решение его сподвигли измены звездной супруги. Об этом рассказали на портале RT.

В это же время стало известно, что россияне стали на 61 процент чаще слушать песни советской рок-группы «Кино» в первом полугодии 2023 года. При этом хиты группы преимущественно слушают люди до 35 лет. Такую статистику опубликовали на сайте телеканала «360».