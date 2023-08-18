Пожилым людям рассказали, как снизить риск смерти из-за жары Фото: EAST NEWS

Во время аномальной жары жизнь пожилых людей находится в опасности, а помочь избежать рисков можно поездкой на дачу, а также находясь под кондиционером и употребляя чистую воду. Об этом рассказал врач-гериатр Валерий Новоселов в беседе с «Газетой.Ru».

— Важно следить за своей нагрузкой, питанием и пить достаточно чистой воды. Газировки, соки, морсы и другие напитки с сахаром лучше не употреблять, так как почти у всех людей в возрасте нарушен обмен сахара в крови и часто есть преддиабет, — подчеркнул специалист.

Во время резких перепадов температуры стоит проявлять осторожность, особенно при выходе из помещения с кондиционером или наоборот. В некоторых случаях это может приводить к рефлекторному спазму сосудов. Об этом рассказала кардиолог Ольга Козлова, слова которой опубликовали на портале RT.

Также пожилым людям стоит употреблять больше рыбы, тыквенных семечек и грецких орехов, чтобы поддержать работоспособность мозга и улучшить память. Таким советом поделилась терапевт Маргарита Королева, слова которой привели на портале «Москва 24».