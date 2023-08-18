Политолог Бодров: вскоре США может стать невыгодно финансирование Украины Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах бюджет начал постепенно таять в преддверии выборов президента, а поддержка нерезультативного режима Зеленского становится все более «экономически невыгодной». Таким мнением поделился политолог Андрей Бодров в беседе с РИАМО.

— Тем не менее важно понимать, что конгрессмены, так или иначе, политически зависимы – от текущей ситуации или политиков крупнее. Не исключено, что выступления против поставок оружия могут быть, с одной стороны, популистскими шагами для населения или лоббистских групп перед выборами, как проба пера в предстоящей кампании, либо, с другой стороны, попытка помешать другим лоббистским группам продолжать контролировать военный бюджет США, — подчеркнул эксперт.

При этом все чаще появляется информация об очередных провалах ВСУ. Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, что украинские войска начали отступление под Харьковом из-за серьезного давления со стороны Вооруженных сил России. Эти его слова привели «Известия».

Политик Олег Царев и вовсе предположил, что завершение конфликта на Украине может произойти только по сценариям, которые не устроят Владимира Зеленского. По мнению Царева, его наверняка уберут с поста президента, а в истории он останется «кровавым клоуном». Об этом политик рассказал в беседе с «Царьградом».