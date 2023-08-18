Экс-разведчик США Риттер: ВСУ не смогут эффективно использовать истребители F-16 Фото: REUTERS

Украинские пилоты не смогут эффективно использовать американские истребители F-16, поскольку они никогда раньше не летали на самолетах НАТО. Об этом рассказала бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с «Известиями».

— Это будут очень неопытные пилоты, которые ограничены в своих возможностях. Это точно не принесет никакого эффекта в предстоящих сражениях. Это приведет к смерти украинских пилотов, — подчеркнул Риттер.

В это же время советник командования ВВС Украины Юрий Игнат признал, что Киев в этом году не получит истребители F-16. При этом он заявил, что решился вопрос с обучением украинских пилотов. Эти слова Игната опубликовали на сайте телеканала «360».

При этом на Западе считают, что передача F-16 Вооруженным силам Украине не будет иметь решающего значения в боевых действиях. Также в зарубежных СМИ стали говорить, что чем дольше длится конфликт на Украине, тем больше ослабевает потенциал украинской армии. Об этом рассказали на портале RT.