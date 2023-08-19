Террорист Брейвик подал в суд на Норвегию за «экстремальную изоляцию»

Террорист Брейвик подал в суд на государство из-за отсутствия общения в тюрьме. Фото: EAST NEWS

Террорист из Норвегии Андерс Брейвик подал в суд на государство в связи с «экстремальной изоляцией» в тюрьме. Осужденного террориста не устраивает, что он не имеет возможности контактировать ни с кем, кроме своих охранников.

«Он подает в суд на государство, потому что уже 11 лет находится в экстремальной изоляции и не контактирует с другими людьми, кроме своих охранников», - заявил адвокат Брейвика агентству Reuters.

Напомним, Андерс Брейвик совершил террористический акт, в результате которого погибли 77 человек 22 июля 2011 года в правительственном квартале Осло и молодежном лагере Норвежской рабочей партии на острове Утойя.

Ранее сообщалось, что в 2016 году норвежский неонацист Андерс Брейвик выиграл разбирательство с официальным Осло: порядок его содержания в тюрьме назван нарушающим права человека. Строгость «норвежского кичмана» в числе прочего выразилась в том, что Брейвику приносили еду, разогретую в микроволновке, и холодный кофе.

Также сообщалось, что Брейвика, который отбывает 21-летний срок в норвежской тюрьме за убийство 77 человек, навещает только священник. При этом стрелок сообщил, что хотел бы общаться и с другими заключенными.