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НовостиПолитика19 августа 2023 1:29

Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля
Мария ПАВЛОВА
Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону.

Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону.

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля.

Сообщается, что президент заслушал доклад начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова. Также свои доклады главе государства представили командующие направлений и другие высшие офицеры группировки.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в откровенном интервью украинской журналистке Диане Панченко рассказал, почему Путин отказался штурмовать Киев и что ждет Зеленского. Подробности здесь на KP.RU.

Также были опубликованы все поручения Владимира Путина по итогам ПМЭФ-2023. Сайт KP.RU собрал все самое важное.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 августа 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.