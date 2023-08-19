Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля.

Сообщается, что президент заслушал доклад начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова. Также свои доклады главе государства представили командующие направлений и другие высшие офицеры группировки.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в откровенном интервью украинской журналистке Диане Панченко рассказал, почему Путин отказался штурмовать Киев и что ждет Зеленского. Подробности здесь на KP.RU.

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