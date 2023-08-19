Военная спецоперация на Украине 19 августа 2023: прямая онлайн-трансляция

Луганская Народная Республика. Военнослужащий во время боевой работы расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" на базе ЗиЛ-131. Фото: Александр Река/ТАСС

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 августа 2023 года.

Минобороны РФ сообщило о подвиге российского военнослужащего. Младший сержант Егор Шубин под минометным обстрелом в бою на Южно-Донецком направлении определил координаты артиллерии украинских войск и передал их в командный пункт.

Российские войска уничтожили радиолокационную станцию ВСУ в Херсонской области. Также было уничтожено два миномета и лодка с боевиками ВСУ.

Советник главы ДНР Гагин рассказал, что основная группировка ВСУ в Урожайном ликвидирована.

Минобороны РФ сообщило, что ВСУ за сутки потеряли до 220 бойцов на Донецком направлении. Также удалось уничтожить несколько единиц военной техники ВСУ.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) отразили две атаки украинской армии на Запорожском направлении, противник потерял до 195 военных.

Аппарат омбудсмена Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарьи Морозовой сообщил, что не менее семи мирных жителей региона погибли в результате обстрела украинских войск с 11 по 17 августа.

Российские системы противовоздушной обороны успешно уничтожили 26 украинских беспилотников, а также самолёт Су-25, который был сбит над Малой Токмачкой в Запорожской области.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что 18 августа российские военные при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализовали украинский беспилотник в Рыльском районе.

В Донецке из-за применения кассетного боеприпаса погибли три мирных жителя. Взрыв произошел во время ремонта теплотрассы коммунальщиками.

Штурмовые отряды ВС России завершили зачистку района Казачьих Лагерей от украинских военных, левый берег реки Днепр находится под полным контролем российских войск.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что расчет противовоздушной обороны ВС России сбил украинский беспилотник самолетного типа в Белгородском районе.