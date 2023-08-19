Умер Игорь Ясулович, народный артист России

О смерти народного артиста России Игоря Ясуловича сообщил Российский институт театрального искусства – ГИТИС. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Умер народный артист России Игорь Ясулович, сообщает Российский институт театрального искусства – ГИТИС.

«С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича», – говорится в Telegram-канале театра.

Ясулович начал актерскую карьеру в 1962 году как артист экспериментального театра-студии пантомимы («Эктемим». В 1964 – 1994 годах был артистом Театра-студии киноактера, с 1994 года играл в Московском Театр юного зрителя. За свою карьеру Ясулович сыграл более 320 ролей, первая из которых в фильме «Девять дней одного года». Он также ставил несколько фильмов, а совместно с Александром Тителем преподавал в своей мастерской в ГИТИС на факультете актерского искусства музыкального театра. Артист вел свою актёрскую мастерскую во ВГИКе.