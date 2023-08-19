Российские войска поразили передовой командный пункт ВСУ в Запорожской области Фото: REUTERS

Вооруженные силы России поразили командный пункт украинских войск в Запорожской области, сообщает Министерство обороны РФ.

«В районе города Орехов Запорожской области поражен передовой командный пункт 10 армейского корпуса ВСУ», – говорится в Telegram-канале министерства.

На Запорожском направлении за сутки российские войска уничтожили до 190 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки Krab и гаубицу М119.

Как писал сайт KP.RU, накануне на Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке артиллерии в районе населенного пункта Работино Запорожской области отразили две атаки Вооруженных сил Украины.

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