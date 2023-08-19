Умер мемный пес по кличке Болци

Мемный пес Болци умер 18 августа Фото: соцсети

Широко известный “мемный” пес породы Сиба Ину по кличке Болци скончался 18 августа во время хирургической операции на торакоцентез. По словам хозяина собаки, его друга уже было невозможно спасти.

“Он заснул в пятницу утром во время последней операции на торацентезе. Изначально мы хотели устроить ему химиотерапию или другое возможное лечение после этой операции, но сейчас уже слишком поздно”, — написал его хозяин в соцсети.

Также он призвал интернет сообщество вспомнить моменты радости, которые его пес принес миру в тяжелое время, когда весь мир сидел на карантине из-за Ковида. По мнению хозяина Болци, его пес выполнил свою миссию на этой планете и теперь “свободно бегает по небу со своими новыми друзьям”.

Также он поблагодарил всех неравнодушных пользователей, которые отправляли денег на лечение улыбчивого пса и сообщил, что передаст собранные средства благотворительным организациям для животных.