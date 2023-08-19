В Петербурге под окнами многоэтажки нашли тело девятилетней школьницы Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Санкт-Петербурге под окнами жилого дома на улице Архитектора Белова обнаружено тело 9-летней школьницы. Сообщение о трагедии поступило около часу ночи 19 августа. Отмечается, что от падения с высоты девочка разбилась насмерть.

“Установлено, что 18 августа около 22 часов родители уложили детей спать на двуспальном диване на кухне. Около 00:30 услышали, как сильно хлопнула дверь комнаты. Войдя на кухню, родители обнаружили открытую балконную дверь и отсутствие старшей дочери”, — сообщает “КП-Петербург” со ссылкой на АН “Оперативное прикрытие”.

Отмечается, что отцу погибшей школьницы было 29 лет и он работал менеджером. Мать девочки работала медсестрой, ей было 37 лет. Семья не состояла на учете в органах опеки.