Ростехнадзор проверит все АЗС в Дагестане после взрыва в Махачкале

14 августа в Махачкале произошел взрыв около АЗС, в результате которого погибло 35 человек Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Глава Ростехнадзора Александр Трембицкий в ходе встречи с главой Дагестана Сергеем Меликовым сообщил, что его ведомство по поручению генпрокуратуры России Игоря Краснова проведет проверку всех автозаправочных станций региона.

“По поручению генпрокурора… начнется проверка всех АЗС на территории республики, начиная с Махачкалы… При необходимости будем привлекать работников центрального аппарата.” — приводит слова Трембицкого пресс-служба главы Дагестана.

Напомним, 14 августа на окраине Махачкалы из-за пожара около АЗС произошел взрыв, в результате которого 35 человек погибли и более 100 получили различные травмы. Также от этого взрыва и вызванных им пожаров пострадало более 400 строений, большинство из которых жилые дома.

Для расследования причин происшествия была создана спецкомиссия, которую возглавил глава кавказского управления Ростехнадзора Алан Цалиев.