WSJ: в Италии сыровары начали “чипировать” сыр пармезан

В Италии начали чипировать сыр Фото: Shutterstock

Издание The Wall Street Journal сообщило, что итальянские сыровары стали чипировать свою продукцию для борьбы с контрафактом. В статье указано, что производители сыра добавляют в него съедобные микрочипы.

“Производители Parmigiano-Reggiano ищут новые способы защиты рынка всемирно известной начинки для пасты. Их последняя уловка по борьбе с "фальшивомонетчиками" — съедобные микрочипы”, — пишут авторы статьи.

Уточняется, что сыры данного производителя изготавливаются лишь в одном месте на севере Италии с соблюдением строгих стандартов, а также выдерживаются не менее одного года. При этом продукция данного производителя имеет официальную защиту в ЕС.

Авторы статьи указывают, что микрочипы для контроля за оригинальностью продукта созданы из кремния и по размеру сопоставимы с песчинкой, поэтому могут спокойно употребляться в пищу. При этом взломать механизм контроля невозможно.

Напомним, недавно 25 тысяч головок сыра на сыроварне в провинции Бергамо насмерть задавили итальянского бизнесмена Джакомо Кьяппарини на его собственном производстве.