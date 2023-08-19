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НовостиПроисшествия19 августа 2023 19:52

СК РФ: в Пермском крае пятнадцать детей пострадали в ДТП со школьным автобусом

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части
Сергей ЧИКОВ
СК РФ: в Пермском крае пятнадцать детей пострадали в ДТП с автобусом

СК РФ: в Пермском крае пятнадцать детей пострадали в ДТП с автобусом

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственное управление СК России сообщило, что 19 августа в Пермском крае в результате съезда с трассы школьного автобуса пострадали 16 человек, в том числе 15 детей.

“В Соликамске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)”, — сообщили в управлении СК по Пермскому краю.

По данным следствия, при следовании по маршруту Соликамск - Красновишерск водитель автобуса не справился с управлением и съехал с дороги, в результате чего пострадало 15 несовершеннолетних пассажиров и один взрослый.

В данный момент следователи изучают место происшествия и проводят необходимый комплекс действий для установления всех обстоятельств ЧП.

Напомним, недавно в Москве из-за проезда на красный сигнал светофора столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего пострадали три человека.