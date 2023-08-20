Пропавший три дня назад в Краснодарском крае 8-летний мальчик найден живым Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

17 августа 2023 года в Краснодарском крае пропал 8-летний мальчик. Его поиски велись три дня, и в воскресенье, 20 августа, ребёнка нашли живым волонтёры поискового отряда Liza Alert. Об этом сообщил «КП-Краснодар», со ссылкой на социальные сети организации.

«Найден, жив!», - написали в соцсетях волонтёры.

При каких обстоятельствах был найден ребёнок, а также то, где он находился на протяжении трёх дней, не уточняется. Известно, что делом занимаются правоохранительные органы, которые выясняют все обстоятельства случившегося, почему ребёнок исчез, и в каких условиях он проживает.

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