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НовостиПолитика20 августа 2023 21:12

Захарова объяснила передозировкой слова Зеленского об обмене Белгорода на НАТО

Представитель МИД РФ с иронией прокомментировала абсурдное заявление президента Украины об обмене Белгорода
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Захарова объяснила передозировкой слова Зеленского об обмене Белгорода на НАТО

Захарова объяснила передозировкой слова Зеленского об обмене Белгорода на НАТО

Фото: REUTERS

Официальный представитель Российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины об "обмене Белгорода на НАТО".

По предположению Захаровой, у главы киевского режима случилась передозировка.

"Видимо, у него передозировка случилась", - заявила дипломат РИА Новости.

Между тем, издание Advance считает, что в момент полного провала украинского наступления Западу придется заставить Владимира Зеленского сдаться, начав мирные переговоры и признав новые территориальные реалии.

Ранее Мария Захарова заявляла, слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Россия является "бензоколонкой с атомной бомбой" и "экономическим карликом" вызваны лишь беспомощностью и завистью. Она также напомнила, что ядерное оружие есть только у одной страны Евросоюза.

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