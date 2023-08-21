Захарова объяснила передозировкой слова Зеленского об обмене Белгорода на НАТО Фото: REUTERS

Официальный представитель Российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины об "обмене Белгорода на НАТО".

По предположению Захаровой, у главы киевского режима случилась передозировка.

"Видимо, у него передозировка случилась", - заявила дипломат РИА Новости.

Между тем, издание Advance считает, что в момент полного провала украинского наступления Западу придется заставить Владимира Зеленского сдаться, начав мирные переговоры и признав новые территориальные реалии.

Ранее Мария Захарова заявляла, слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Россия является "бензоколонкой с атомной бомбой" и "экономическим карликом" вызваны лишь беспомощностью и завистью. Она также напомнила, что ядерное оружие есть только у одной страны Евросоюза.

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