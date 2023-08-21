Президент ЮАР Рамафоса заявил, что страны БРИКС могут изменить мировую экономику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны-участницы БРИКС, куда входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка, могут заметно изменить мировую экономику и международные отношения. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса в обращении к нации перед саммитом организации.

По его словам, страны БРИКС могут вместе формировать глобальную динамику, а также привести к изменениям в сфере экономики и международных отношений.

Также Рамафоса отметил, что ценность государств БРИКС, в которых проживают более 40% населения Земли, превосходит рамки организации и как объединение она имеет важное значение в мире. У БРИКС есть экономический и рыночный потенциал, политическое влияние и сотрудничество в целях развития. Президент ЮАР добавил, что коллективное мнение стран-членов БРИКС лежит в основе призывов к созданию справедливого и управляемого мира.

Власти ЮАР пригласили более 60 стран для дискуссий в ходе саммита БРИКС, который состоится Йоханнесбурге.