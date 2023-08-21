Ким Чен Ын проследил за запуском крылатых ракет на борту военного корабля

Yonhap: Ким Чен Ын следит за запуском, предположительно, баллистической ракеты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын следил за запуском крылатых ракет с корабля ВМС Корейской народной армии. Об этом пишет агентство Yonhap, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

- Уважаемый товарищ Ким Чен Ын сел на сторожевой корабль № 661, который должен приступать к морской сторожевой службе, подробно проверил состояние вооружения и боеготовность корабля, высоко оценил экипаж, который в постоянной и последовательной боеготовности сохраняет высокую маневренность и мощную ударную силу для реагирования на внезапные обстоятельства, - сообщило ЦТАК.

Известно, что ракеты были запущены в рамках военных учений, которые были нацелены на выполнение задач в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Корабль КНДР поразил все цели и не допустил ни одной ошибки при выполнении задания. Боеготовность и наступательная способность корабля получили оценку "отлично".

Напомним, в июле 2023 года КНДР также выпустила межконтинентальную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщало агентство Yonhap со ссылкой на источник в южнокорейском МО.

Между тем в Вашингтоне сообщили о готовности к разговору с северокорейским лидером Ким Чен Ыном по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова без предварительных условий.