В Панинском районе Воронежа выявили очаг сибирской язвы

В Панинском районе Воронежа обнаружили очаг сибирской язвы Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Панинском районе Воронежской области из-за очага сибирской язвы введен режим ЧС. Об этом сообщили в районной администрации.

По данным местных властей, на территории Панинского района обнаружен очаг сибирской язвы. Режим ЧС будет действовать до 16 ноября 2023 года включительно. В связи с этим на участке, охваченном болезнью, нельзя перемещать и ввозить животных без вакцины против заболевания, а также убивать невакцинированных особей, вывозить продукты убоя, заготавливать и вывозить корма, охотиться на диких зверей.

Очаг заболевания на данный момент локализован и дезинфицирован, границы очага установлены.

Напомним, в конце июня 2023 года стало известно о заражении сибирской язвой в Туве. В Барун-Хемчикском районе Республики пастух заразился после того, как попробовал мясо лошади.