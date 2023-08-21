В туалете торгового центра в Москве найдено тело недоношенного ребенка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве в торговом центре на Свободном проспекте на востоке города в туалете было обнаружено тело недоношенного ребенка. Об этом сообщили в московской прокуратуре.

По данным ведомства, тело ребенка было найдено вечером в воскресенье, 20 августа. Точную причину смерти специалисты установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

В прокуратуре добавили, по предварительным данным плод соответствует 10-12 неделям беременности. Правоохранители уже установили личность матери ребенка. 27-летняя женщина находятся в медучреждении. Следователи начали проводить проверку по факту обнаружения тела младенца.

19 августа 2023 года в Санкт-Петербурге под окнами жилого дома на улице Архитектора Белова было найдено тело 9-летней школьницы. От падения с большой высоты девочка разбилась насмерть.