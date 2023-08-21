МИД КНР: Китай поддерживает процесс расширения БРИКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В МИД Китая заявили, что Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС, а также приветствует скорейшее вступление в организацию новых партнеров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По информации министерства, Китай всегда считал, что БРИКС является открытым и инклюзивным механизмом. Кроме того, Пекин поддерживает идею расширения организации и приветствует вступление большего количества стран-партнеров.

Также в китайском МИД добавили, что представители КНР готовы работать с партнерами по объединению БРИКС для поддержки работы страны-председателя - ЮАР. Китай выступил и за проведение совместных мероприятий в рамках БРИКС, и качественное развитие сотрудничества стран-участниц.

"Пекин намерен способствовать качественному развитию сотрудничества организации, а также вносить больший вклад в укрепление мира, стабильности и мирового процветания", - отметили в ведомстве.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что страны-участницы БРИКС способны заметно изменить экономику в мире и международные отношения.