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НовостиПолитика21 августа 2023 2:36

FT: Китай может призвать группу БРИКС стать геополитическим соперником группы G7

В КНР заявили, что если БРИКС расширится с той же долей мирового ВВП, что и G7, ее коллективный голос станет сильнее
Юлия ВАСИЛЬЕВА
FT: Китай может призвать группу БРИКС стать геополитическим соперником группы G7

FT: Китай может призвать группу БРИКС стать геополитическим соперником группы G7

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай может призвать стран-участниц БРИКС стать соперником группы G7. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на неназванные источники, знакомые с ситуацией.

По информации издания, КНР намерен подтолкнуть блок развивающихся рынков стран БРИКС к полноценному соперничеству с G7. Лидеры государств-участников БРИКС хотят обсудить крупное расширение группы за более чем десятилетие. Неназванный китайский чиновник заявил, что в случае расширения БРИКС с такой же долей мирового ВВП, как и на G7, ее коллективный голос станет сильнее.

Также издание добавило, что между Китаем и Индией нарастает напряженность из-за того, какие цели должно преследовать расширение союза. Должен ли БРИКС быть защищающим интересы экономик развивающихся государств или политической силой, бросающий вызов западным странам, заключила газета.

Ранее в китайском МИД заявили о том, что Пекин поддерживает расширение группы БРИКС и поддерживает скорейшее вступление в организацию новых партнеров.