Минобороны России: ракетчики ВС РФ уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ Фото: Александр КОЦ

Российские ракетные подразделения нанесли удар по разгрузочной станции Межевая. Военным ВС РФ удалось уничтожить три вагона с боеприпасами ВСУ, об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев, пишет РИА Новости.

По словам Астафьева, ракетные подразделения ударили по станции разгрузки на Авдеевском направлении. В результате было уничтожено десять единиц транспортных средств подвоза. Кроме того, военным удалось ликвидировать значительное количество жилой силы со стороны ВСУ.

Помимо того, в районе Новодмитровки по территории сосредоточения военных и огневых средств 3-го мотопехотного батальона 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ был нанесен удар "Торнадо-С".

Между тем, 20 августа стало известно о том, что российский снайпер в ходе спецоперации с помощью крупнокалиберной винтовки ОСВ-96 с дистанции 1,7 км поразил две бронемашины ВСУ и 20 украинских военных.