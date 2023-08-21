Губернатор Сергей Цивилев: Образовательные организации Кузбасса готовы к началу учебного года

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Кузбасс полностью готов к началу учебного года, сообщил глава региона Сергей Цивилев. В этом году школы области примут 324,5 тысячи учеников, в заведения средне-специального образования придут 76 тысяч студентов. Впервые за парты сядут 32 тысячи первоклассников.

«Ребята возвращаются из оздоровительных лагерей и вместе с родителями готовятся к началу учебного года. Важно, чтобы они чувствовали себя в безопасности, учились в комфортных условиях, - отметил Сергей Цивилев. - В обеих агломерациях мы строим и капитально ремонтируем учреждения по национальному проекту и по губернаторским программам «Мой новый детский сад», «Моя новая школа» и «Мой новый колледж», обеспечиваем их цифровым и другим современным оборудованием».

В девяти школах Кузбасса продолжается капитальный ремонт. К началу сентября работы завершатся в четырех учебных заведениях – два из них в Новокузнецке, одно в Топках и еще одно - в Анжеро-Судженске. Дети из остальных школ будут распределены по ближайшим образовательным организациям.