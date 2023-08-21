Российские регионы столкнулись с дефицитом рабочих кадров Фото: Иван МАКЕЕВ

В российских регионах наблюдается серьезный дефицит рабочей силы. Таковы результаты исследования аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

В исследовании отмечается, что летом 2023 года количество предложений о работе выросло на 61%, если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года. А вот резюме от соискателей стало больше только на 15%.

Больше всего нехватка кадров фиксируется в торговле, там доля вакансий превышает долю резюме на 5,6 пп.

В розничной торговле разрыв составляет 4,8 п.п. А на транспорте — 2,3 п.п.

Генерального директора центра охраны труда «НСС Консалт» Дмитрия Порочкина, в настоящий момент сформировался «рынок соискателя».

Исключение составляют только московский регион и Северный Кавказ. Здесь коэффициент «кадрового голода» самый низкий - 0,75. При этом по стране он составляет 0,82, пишет Газета. Ru.

Тем временем, уровень безработицы в Москве достиг минимального показателя за последние десять лет. Он снизился до 0,33%. Об этом сообщает телеканал "360".

А каждый пятый россиянин работает в тени, сказано в исследовании РАНХиГС. За год показатель снизился на 2,1 п.п., до почти 22%. Чаще всего не оформляют трудовые отношения молодые люди, а также приезжие из других городов, пишет газета "Известия".