Вице-спикер Госдумы Чернышов призвал уголовно наказывать городских сталкеров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов призвал ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение на все подземные объекты, а также системы городской инфраструктуры.

Накануне появилось сообщение о том, что вечером в воскресенье, 20 августа, капитан туристического теплохода, шедшего около парка «Зарядье» заметил на водной глади человека, передав эти данные в экстренные службы.

Позже из реки достали тело старшеклассника или студента-первокурсника, никаких документов при нем не было. Через некоторое время на Москва-реке нашли еще одно тело, на этот раз это была девушка. Как сообщается, оба молодых человека, скорее всего, были диггерами.

На данный момент лишение свободы грозит только за неоднократное незаконное проникновение на охраняемые объекты. Первопроходцев штрафуют на сумму от 75 до 200 тысяч рублей.

Чернышов призывает покончить такими развлечениями, указывая на необходимость ввести уголовную ответственность. По его мнению, иначе новых случаев гибели не избежать.

Тем временем, группа депутатов от фракции «Единая Россия» внесла в Государственную думу пакет законопроектов, которые ужесточают уголовную, а также административную ответственность за незаконное проникновение на государственные объекты.