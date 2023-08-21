ВЦИОМ: 68% россиян хранят свои сбережения в рублях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Больше двух третьих всех россиян — 68% — держат свои сбережения в рублях. Доллар предпочитают всего лишь 6%. Об этом говорят результаты исследования, которое провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Еще 4% используют для хранения сбережений евро, столько же — другие валюты.

У 27% опрошенных вообще нет накоплений.

Эксперты ВЦИОМ отметили, что одной из ярко выраженных тенденций последних 1,5 лет стала девалютизация сбережений россиян. Среди возможных причин — невыгодность валютных депозитов, риск их заморозки из-за санкций и нежелание хранить наличные, а также вера в рубль.

При этом за курсом доллара следят более половины россиян.

Ранее банки отметили рост интереса к банковским вкладам в рублях. Этому поспособствовали увеличение ключевой ставки ЦБ и последующие за ней поднятия ставок по депозитам.