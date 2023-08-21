Салехард примет «Симфонию Ямала»

В феврале следующего года в автономном округе состоится масштабное событие в мире классической музыки – международный конкурс «Симфония Ямала». Музыкальное мероприятие такого уровня пройдет в регионе впервые. Об этом губернатор Ямала рассказал в ходе Честного маршрута в Тарко-Сале во время поездки с журналистом Олегом Хатанзейским.

ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ ТАЛАНТАМ

В мероприятии смогут принять участие талантливые исполнители классической музыки в возрасте от 18 до 30 лет со всего мира. Оценивать конкурсантов будут в трех номинациях: «фортепиано», «скрипка» и «виолончель». Заявочная кампания начнется уже 10 сентября. Ознакомиться с положением можно на сайте конкурса «Симфония Ямала».

«Основная цель конкурса – популяризировать классическое искусство, - отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. - Мероприятие поможет молодым одаренным музыкантам проявить себя, познакомиться и обменяться друг с другом опытом, даст возможность профессионального развития талантливым исполнителям. Международный формат позволит укрепить и расширить культурные связи между дружественными странами: исполнители из Китая, СНГ и России уже интересуются участием. У нас в стране есть хорошие конкурсы. Главный, конечно, конкурс имени Чайковского. Но, мне кажется, нам нужно создавать больше таких площадок в национальном масштабе».

Художественный руководитель конкурса – народный артист России Денис Мацуев. В ноябре стартует первый отборочный этап, который пройдет в дистанционном формате. Конкурсанты представят видео сольных номеров из произведений на выбор. Жюри, в состав которого войдут 12 известных музыкантов, изучит видеозаявки и выберет 15 лучших конкурсантов, которые приедут на Ямал для участия в очных турах.

Финал конкурса пройдет с 9 по 11 февраля 2024 года в Салехарде. Участники исполнят произведения в сопровождении оркестра. Насладиться творчеством талантливых исполнителей смогут все желающие. Также будет организована прямая трансляция на официальном сайте конкурса и в социальной сети ВКонтакте.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

«Для нашего округа проведение такого конкурса – это показатель того, что культурная жизнь Ямала вышла на высокий уровень. В масштабах России появится еще один конкурс, содействующий зарождению лучших традиций академического искусства и появлению новых имен среди музыкальных талантов страны. Все этапы конкурса будут открытыми, что позволит ямальцам насладиться высоким искусством», – отметил директор окружного департамента культуры Евгений Колтунов.

Ямал не случайно стал территорией для проведения музыкального конкурса международного уровня. В регионе выстроена система поддержки и развития талантов. В 2021 году запущена масштабная модернизация детских школ искусств. К 2030 году полностью преобразится 31 образовательное учреждение. Проводится обновление музыкальных инструментов. За последние три года закуплено порядка тысячи скрипок, баянов, пианино, виолончелей, ксилофонов, аккордеонов, домр, балалаек, кларнетов. В этом году Ямал подписал соглашение с лучшими российскими производителями музыкальных инструментов. В ближайшие пять лет регион получит еще порядка 2700 единиц, что способствует реализации нацпроекта «Культура».

Поддержка одаренных детей – одно из ключевых направлений в сфере культуры. Юные таланты получают премии за высокие творческие достижения, а также стипендии губернатора Ямала.