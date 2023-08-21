Умерла Анна Рындина, историк искусства и художник Фото: wikimedia.org

В возрасте 86 лет из жизни ушла заслуженный деятель искусств Российской Федерации, российский историк искусства и художник Анна Рындина. Об этом заявили в пресс-службе Российской академии художеств, уточнив, что смерть наступила в воскресенье, 20 августа.

«Российская академия художеств, отделение искусствознания и художественной критики, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств РАХ понесли тяжелую утрату», - отмечается в пресс-релизе академии.

Сообщается, что панихида и отпевание Анны Рындиной пройдет в четверг, 24 августа, в 12:00 в Храме преподобного Пимена Великого в Москве.

Анна Рындина была дочкой главного художника Большого театра Вадима Рындина. Она первой среди отечественных искусствоведов занялась изучением древнерусской резной иконы, а также являлась членом Союза художников России, возглавляла координационный совет Фонда имени преподобного Андрея Рублева.