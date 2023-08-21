Губернатор Авдеев: число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 107 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что число отравившихся шаурмой в столице региона выросло до 107 человек, среди пострадавших 23 ребенка.

“С 16 августа во Владимире к врачам обратилось с отравлениями 107 человек, в том числе 23 ребенка. Около половины обратившихся госпитализированы. В ряде случаев диагностирован сальмонеллез”, — написал глава региона у себя в телеграм-канале.

Также он отметил, что среди пострадавших нет тяжелых случаев отравления и все пациенты постепенно идут на поправку. Авдеев подчеркнул, что областные подразделения Минздрава РФ и Роспотребнадзора держат ситуацию под контролем.

Напомним, ранее управление Минздрава по Владимирской области сообщало, что из-за отравления шаурмой госпитализировано 67 человек, среди которых 16 несовершеннолетних. Все пострадавшие попали в больницу с признаками острового пищевого отравления в состоянии средней степени тяжести.