Захарова: дискриминационная политика Евросоюза развязывает руки русофобам

Захарова: дискриминационная политика ЕС развязывает руки русофобам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя внесение Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, в санкционный список Евросоюза, заявила, что дискриминационная политика ЕС развязывает руки русофобам, которые начинают чувствовать свою безнаказанность.

“Подобного рода дискриминационная политика ЕС развязывает руки русофобам, чувствующим свою безнаказанность. По сути, своими действиями Брюссель продолжает поощрять разжигание ненависти и вражды по признакам национальной и языковой принадлежности”, — приводятся слова дипломата на официальном сайте МИД РФ.

Захарова напомнила, что события Второй мировой войны наглядно показали всему миру последствия человеконенавистнической идеологии. При этом, отметила дипломат, эта трагедия ничему не научила некоторых европейских чиновников.

Захарова добавила, что данный фонд занимался сугубо правозащитной деятельностью, поэтому его внесение в санкционные списки должно быть осуждено крупными международными институтами, например ООН или ОБСЕ.