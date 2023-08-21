Рок-музыкант Кипелов заявил, что ходит за грибами для сохранения молодости Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Российский рок-музыкант Валерий Кипелов заявил, что для сохранения молодости ходит за грибами и постоянно занимается спортом.

“Я всегда старался держать себя в форме. Сегодня, даже на выезде, я встал пораньше, сделал разминку минут на 40, с растяжкой. Когда дома - вариант с утяжелением, гантельками. В фитнес-зал я не хожу - все делаю дома. А на даче есть тренажеры. И походы в лес заряжают - за грибами могу часами ходить”, — рассказал Кипелов “КП-Воронеж” на рок-фестивале.

Музыкант подчеркнул, что ежедневно проходит не менее 5-6 километров. В свои 65 лет Кипелов находится в отличной форме, однако, как он отмечает, он не работает “на износ” и, благодаря “щадящему графику”, умудряется сохранить легкое отношение к своей работе и не перегореть, сохранив любовь к музыке.

Напомним, в мае 2023 года Президент России Владимир Путин присвоил Валерию Кипелову звание заслуженного артиста Российской Федерации.

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